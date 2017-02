Plus d'infos sur le spectacle Groupe Acrobatique De Tanger à Moissac

Moissac-Culture-Vibrations présente :

GROUPE ACROBATIQUE DE TANGER " HALKA " Avec la collaboration artistique de Abdeliazide Senhadji, Airelle Caen, Boutaina el Fekkak et Sanae el Kamouni.Quatorze artistes sur scènes, douze acrobates dont deux femmes et deux musiciens. Tous se disent être des « enfants » de Sidi Ahmed ou Moussa, un Saint soufi du quinzième siècle, protecteurs des acrobates marocains. Même si les croyances actuelles laissent peu de place à l'aura magique dont bénéficiaient leurs ancêtres, ils ne se privent pas de le rappeler. Dans Halka, les artistes du Groupe Acrobatique de Tanger questionnent avec leurs corps les mémoires d'un art qui a façonné leur rapport au monde. Leurs prouesses acrobatiques, puissantes et singulières, puisent dans cette tradition héritée du passé le vocabulaire de leur création contemporaine. Avec elles, les acrobates explorent les contradictions de leur monde tiraillé entre sacré et profane, goût pour le spectaculaire et présence de l'invisible, authenticité et emprunts. Cette acrobatie est aussi musique. Ils nous partagent la leur, faite de poésie déclamée, de cris, de chants et de percussions. Ils expriment avec un humour sans limite cette liberté d'avoir pu franchir grâce à cet art les frontières géographiques, culturelles, de genre, de classe... Les spectateurs sont invités à abandonner leurs repères et à se laisser envoûter par l'énergie de leurs corps multiples, acrobatiques et sonores.