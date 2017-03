Plus d'infos sur le concert Cali En Scène à Moissac

Moissac-Culture-Vibrations présente :

CALI EN SCENE "Raconter une vie" Désosser des chansons, peut être connues, ou plus confidentielles, et puis d'autres chansons, encore, pleins d'autres, des nouvelles, qui arrivent, offertes pour la première fois. Raconter, se raconter, seul, voilà l'histoire, en fait tout se résume au désir de vivre à jamais." Cali. Cali sera de retour sur scène à partir de novembre 2016 dans son spectacle " Cali en Scène " et Moissac est sur sa route !