Plus d'infos sur le concert Camille Berthollet à Moissac

Moissac-Culture-Vibrations présente :

CAMILLE BERTHOLLET Distribution : Camille Berthollet : Violon, violoncelle / Julie Berthollet : violon Camille Berthollet, 17 ans, violoniste, chevelure flamboyante et sourire désarmant, remporte le télé crochet PRODIGES, consacré à de jeunes musiciens classiques devant 5 millions de téléspectateurs ! "Epoustouflante et charismatique... Sous son archet, l'Eté de Vivaldi devient une tornade de notes et d'émotions" (France 2) Durée : 1H