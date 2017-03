Plus d'infos sur le concert Marie-paule Belle à Moissac

Moissac-Culture-Vibrations présente :

A l'occasion de la journée de la Femme MARIE-PAULE BELLE " Comme au Cabaret "Le nouveau spectacle de Marie-Paule Belle célèbre les cabarets mythiques de la " Rive Gauche " (L'Ecluse, L'Echelle de Jacab) qui l'ont vu débuter. Seule au piano, Marie-Paule Belle évoquera son parcours à travers ses chansons historiques (La Parisienne, Wolfgang et moi, La Biaiseuse) des chansons de son dernier album (Assez, Celles qui aiment elles) et à travers les auteurs et compositeurs du répertoire français. Passant de l'humour à la nostalgie, du clin d'oeil ironique à la gravité, de l'éclat de rire à l'intensité du silence, nous nous promènerons avec elle, d'une émotion à l'autre, en chantant ..