Plus d'infos sur le concert Wilson Chante Montand à Moissac

Moissac-Culture-Vibrations présente :

LAMBERT WILSON " Wilson chante Montand " Coproduction Théâtre National Populaire Avec le soutien du FCM et de la SACEM Mise en scène : Christian Schiaretti Direction musicale et arrangements : Bruno Fontaine "Pourquoi Yves Montand ? Pourquoi aujourd'hui ? Vingt-cinq ans après sa disparition, que nous reste-t-il de lui ? Uns silhouette longiligne et souple, vêtue de noir, les échos d'une voix reconnaissable entre mille, un vibrato particulier, un répertoire considérable, des rencontres avec les plus grands poètes et compositeurs de son temps, une longue carrière d'acteur de cinéma, un engagement politique, des femmes, Simone Signoret, Edith Piaf, Marilyn Monroe, une popularité immense. " J'ai demandé à Christian Schiaretti, le directeur du TNP de Villeurbanne de concevoir et de mettre en scène un spectacle en chansons autour de cette icône du XXème siècle. Lambert Wilson