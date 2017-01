Plus d'infos sur le spectacle Oreste à Moissac

ORESTE Spectacle du Collectif Palmera SPECTACLE COUP DE COEUR Oreste aime Hermione qui aime Pyrrhus qui aime Andromaque qui aime Hector qui est mort... C'est sur cette chaîne amoureuse à sens unique que se noue le drame. Une histoire de passions contrariées et d'honneurs bafoués, dans laquelle nous guident avec habileté deux acteurs. Deux comédiens caméléons, tour à tour commentateurs de la pièce et partie prenante du spectacle, qui endossent progressivement l'ensemble des rôles. Homme ou femme, chacun des personnages trouve en eux l'incarnation du conflit intérieur qui le ronge et le mènera à son funeste destin.